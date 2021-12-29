Токаев заявил о боях с террористами под Алма-Атой

По его словам, власти республики знают дальнейшие действия протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой проходят бои военных с террористами. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности республики.

По словам Токаева, властям известны дальнейшие планы террористов в Алма-Ате и других городах. Глава Казахстана добавил, что они ведут бои не только с военными, но также с курсантами училищ.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.

Ранее в Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане.

Видео: Telegram / РИА Новости