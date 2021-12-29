  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:39
110
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане

0 0

Вашингтон призвал митингующих придерживаться мирных способов самовыражения.

США не имеют никакой причастности к массовым протестам в Казахстане. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В начале 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Позже митингующие стали требовать полной отставки правительства страны.

Псаки призвала митингующих придерживаться мирных способов самовыражения. Она также высказалась о том, что есть "российские утверждения" о причастности США к этим беспорядкам.

Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь, которая является частью стандартного темника российской дезинформации.

Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Ранее Псаки заявила о прагматичном подходе США к переговорам с Россией по безопасности.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джен псаки, казахстан, митинги, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии