В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане

Вашингтон призвал митингующих придерживаться мирных способов самовыражения.

США не имеют никакой причастности к массовым протестам в Казахстане. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В начале 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Позже митингующие стали требовать полной отставки правительства страны.

Псаки призвала митингующих придерживаться мирных способов самовыражения. Она также высказалась о том, что есть "российские утверждения" о причастности США к этим беспорядкам.

Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь, которая является частью стандартного темника российской дезинформации. Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Ранее Псаки заявила о прагматичном подходе США к переговорам с Россией по безопасности.

Видео: YouTube / CNBC Television