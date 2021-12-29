В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане

США не имеют никакой причастности к массовым протестам в Казахстане. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
В начале 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Позже митингующие стали требовать полной отставки правительства страны.
Псаки призвала митингующих придерживаться мирных способов самовыражения. Она также высказалась о том, что есть "российские утверждения" о причастности США к этим беспорядкам.
Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь, которая является частью стандартного темника российской дезинформации.
Джен Псаки, официальный представитель Белого дома
Ранее Псаки заявила о прагматичном подходе США к переговорам с Россией по безопасности.
Видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все