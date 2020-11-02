Протестные акции проходили в Гродно, Бресте, Пинске, а также Могилеве и Осиповичах.

В ходе акций протеста в Белоруссии силовики задержали более 300 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

В списке фамилий задержанных, который опубликован на сайте правозащитников, значится 308 человек. Там же указана информация — в каком городе задержан человек и в какой отдел полиции доставлен.

В минувшее воскресенье протестующих задерживали в Гродно, Бресте, Пинске, а также Могилеве и Осиповичах. Больше всего митингующих задержали в Минске.

Ранее Павел Латушко не исключил создания "правительства" Белоруссии за рубежом.

Видео: Telegram / TUT.BY новости