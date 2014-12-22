В Дманиси митингующие прорвали полицейский кордон

В воскресенье между этническими азербайджанцами и грузинами, переселенными в регион из Сванетии, произошла драка.

Ситуация в грузинском городе Дманиси, где накануне произошла межэтническая потасовка, снова накалилась. Об этом сообщила телекомпания "Рустави-2".

В воскресенье между этническими азербайджанцами и грузинами, переселенными в регион из Сванетии, произошла драка якобы из-за отказа продавщицы, азербайджанки по национальности, продать пиво в долг. Покупатели попытались разобраться с владельцем магазина. На следующий день разборки не закончились, жители-азербайджанцы потребовали наказать зачинщиков драки. На месте работает спецназ и полиция. Въезд в город перекрыт. Вечером в понедельник полицейские кордон был прорван толпой. Люди вооружены дубинками и камнями.

Толпа направилась к зданию полиции, где идет допрос участников драки.

Ранее в Дагестане местные жители пытались отбить задержанного у полиции.

Видео: Youtube/NEO