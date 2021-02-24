Спасенное животное скрылось в неизвестном направлении.

В городском парке Ессентуков "морж" спас собаку от смерти. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте. Известно, что местный житель заметил животное, которое попало в беду. Мужчина подполз к краю водоема, а после вытащил пса из воды. После этого собака побежала по своим делам.

В социальных сетях напомнили, что сотрудники городского парка неоднократно заявляли о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах в связи с экстремальными погодными условиями. Несмотря на это, ежедневно дети и подростки пытаются перейти озеро по льду. С нарушителями проводятся беседы, им выдается предупреждающая об опасности информация на буклетах.

Также каждые полчаса в парке при помощи системы оповещения транслируется предупреждение об угрозе выхода на лед. Сотрудники парка регулярно патрулируют территорию.

Петербургские моржи борются с коронавирусом с помощью закаливания.

Фото и видео: Instagram/ozeroess

