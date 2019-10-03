Юный "морж" переплыл Галерную гавань на Васильевском острове

На берегу пловца ждал приятель.

После установления теплой погоды в Петербурге горожане решили открыть купальный сезон. Портал "Мегаполис" опубликовал видео, на котором юный "морж" переплывает Галерную гавань на Васильевском острове.

Молодого человека в Галерной гавани заметили 7 апреля около 18 часов вечера. Он прыгнул в воду и доплыл до ближайшего пирса. На берегу пловца ждал приятель, который даже схватился за голову от переживания за друга.

Не исключено, что при помощи закаливания морж решил обезопасить себя от коронавируса.

Этим же днем в буферном пруду на Планерной улице заметили пловца. Петербуржцы пошутили, что человек готовился к Олимпийским играм в условиях самоизоляции.

Ранее мы писали, что мужчину госпитализировали после заплыва через Неву у Володарского моста.

Видео: "Мегаполис"