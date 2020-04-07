В пруду на Планерной улице заметили пловца

Петербуржцы пошутили, что человек готовится к Олимпийским играм в условиях самоизоляции.

Днем 7 апреля жители Приморского района Петербурга могли наблюдать интересную картину. В буферном пруду на Планерной улице заметили пловца. В сети появилось видео с места событий.

Петербуржцы пошутили, что человек готовится к Олимпийским играм в условиях самоизоляции. Но глядя на технику, скорость и уровень мастерства, действительно, можно предположить, что в пруду плавал профессиональный спортсмен.

Ранее мы писали, что во вторник Петербург замахнется на новый температурный рекорд.

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