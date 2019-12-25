Во вторник Петербург замахнется на новый температурный рекорд

Температура воздуха в этот день составит плюс 13-15 градусов.

Во вторник, 7 апреля, в Петербурге может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня на погоду в городе окажет влияние теплый сектор далекого циклона, выходящего на север Скандинавии. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет до 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до плюс 13-15 градусов. Леус отметил, что максимальный температурный рекорд для 7 апреля был установлен в 1996 году. Тогда столбики термометра показали плюс 14,4 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга спрогнозировал приход настоящей весны.

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