Погоду сейчас определяет антициклон.

В понедельник, 6 апреля, главный синоптик Петербурга спрогнозировал приход настоящей весны. Об этом Александр Колесов сообщил на пресс-конференции, посвященной обеспечению пожарной безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Согласно прогнозу, во вторник, 7 апреля, воздух в городе прогреется до +15 градусов. Однако к выходным в Северной столице вновь похолодает. Отмечается, что в настоящее время погоду в Петербурге определяет антициклон. В апреле ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

По словам Колесова, март был одним из самых теплых, а именно на 4,4 градуса выше обычного.

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