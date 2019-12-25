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Главный синоптик Петербурга спрогнозировал приход настоящей весны
Сегодня, 15:01
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга спрогнозировал приход настоящей весны

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Погоду сейчас определяет антициклон.

В понедельник, 6 апреля, главный синоптик Петербурга спрогнозировал приход настоящей весны. Об этом Александр Колесов сообщил на пресс-конференции, посвященной обеспечению пожарной безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Согласно прогнозу, во вторник, 7 апреля, воздух в городе прогреется до +15 градусов. Однако к выходным в Северной столице вновь похолодает. Отмечается, что в настоящее время погоду в Петербурге определяет антициклон. В апреле ожидаются порывы ветра до 12 м/с. 

По словам Колесова, март был одним из самых теплых, а именно на 4,4 градуса выше обычного.

Ранее мы сообщали о том, что на Сенной продают маски за 1500 рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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