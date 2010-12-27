Мужчину госпитализировали после заплыва через Неву у Володарского моста

У "пловца" диагностировали переохлаждение и ушиб грудной клетки.

Во вторник, 13 августа, петербуржцы заметили, как мужчина в одежде плыл от Володарского моста. "Пловец" едва не утонул, однако от сам выбрался на берег.

По словам пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу за мужчиной отправили спасательный катер. Когда за ним приехали, 33-летний местный житель сидел в мокрой одежде на берегу Октябрьской набережной, 64.

Экстремала осмотрели медики, не обошлось без последствий после заплыва. Мужчину доставили в Александровскую больницу с переохлаждением и ушибом грудной клетки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что врачи Елизаветинской больницы спасли петербурженку после падения с 15-метровой высоты.

Фото: Piter.TV