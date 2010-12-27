Врачи Елизаветинской больницы спасли петербурженку после падения с 15-метровой высоты

Девушка потеряла много крови. Требовалось переливание, мама пострадавшей обратилась за помощью к пользователям соцсетей. На призыв о помощи в течение 40 часов откликнулись более 40 человек.

Врачи Елизаветинской больницы спасли девушку, упавшую с высоты пятиэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В состоянии шока 13 июля в больницу доставили 21-летнюю девушку Полину. Она оступилась и упала с 15-ти метровой высоты. В итоге оказались повреждены внутренние органы, сломаны ребра и тазовые кости. Уже через 20 минут пострадавшая лежала на операционном столе. Первая операция шла два часа.

Следующие 13 дней девушка провела в отделении реанимации, где врачи произвели большое количество хирургических вмешательств. Организму требовались большие ресурсы, чтобы перенести столько операция. К тому же проблема была в том, что пострадавшая теряла много крови. Требовалось переливание, мама Полины обратилась за помощью к пользователям соцсетей. На призыв о помощи в течение 40 часов откликнулись более 40 человек.

Люди со всего города приходили и говорили кодовую фразу "Это для Полины", а трансфузиологи уже понимали, для какой. сотрудник донорского пункта больницы

Когда крови было более, чем достаточно, люди сдавали ее для других тяжелых больных.

Сейчас Полина уже улыбается, разговаривает, у неё появился аппетит, скоро ее смогут выписать.

В июле петербургские добровольцы спасли 79-летнюю пенсионерку, которая потерялась в лесу.

Фото: Елизаветинская больница