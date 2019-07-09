Женщина провела в лесу без средств существования трое суток.

В минувший понедельник, 8 июля, стало известно о том, что петербургские добровольцы спасли 79-летнюю пенсионерку, которая потерялась в лесу. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пенсионерка потерялась в густом лесу около деревни Пупышево. Петербурженка ушла из дома в легкой ветровке. Женщина провела в лесу без средств существования трое суток. По словам представителей поискового отряда, в эти дни температура в Ленобласти понизилась до 9 градусов.

На третий день поисков поисковики заметили пенсионерку на снимке с квадрокоптера. Однако, на этом месте ее найти не удалось, она ушла. По словам спасателей-добровольцев, они постоянно слышали отклики петербурженки, но она " как будто ускользала от поискового отряда".

Поиском бабушки Гали мы все заболели. Он для каждого стал особенным. Каждый вкладывал в него максимум. Люди ехали на него в вечер/ночь и говорили, что с утра уедут на работу. А в итоге оставались. Просто не могли уехать. Было ощущение, что каждый раз бабушка Галя от нас как-то ускользает рассказывает один из добровольцев

Когда добровольцы все же "догнали" бабушу, то она буквально закричала от радости. Волонтеры назвали эту историю "маленьким чудом". В данный момент, жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге.

Фото и Видео: Лиза Алерт