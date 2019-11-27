Петербургские моржи борются с коронавирусом с помощью закаливания

Они уверены, что ежедневная утренняя тренировка поможет сберечь здоровье и избавиться от большинства недугов.

Утром 28 апреля в центре Петербурга можно было увидеть группу моржей, устроивших заплыв в Неве. В сети появились фотографии с места событий.

По мнению пловцов, ежедневные утренние тренировки помогут сберечь здоровье и избавиться от большинства недугов. Они уверены, что с помощью закаливания можно защитить себя даже от коронавируса.

"Ежедневная утренняя тренировка для тех, кто верит в себя и силу природного здоровья - здоровья, получаемого от стихий природы благодаря единству с ней!" – отметили люди, занимающиеся моржеванием.

Ранее мы писали, что юный "морж" переплыл Галерную гавань на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте / НЕВСКИЕ МОРЖИ - ЗА ПРИРОДНОЕ ЗДОРОВЬЕ!