Купчинские "моржи" вынуждены вместо раздевалки переодеваться прямо на улице

В августе 2021 года беседку на берегу Купчинского карьера в Парке Героев-Пожарных сожгли хулиганы.

Члены сообщества "Моржи Купчино" остались без раздевалки у места купания в Парке Героев-Пожарных. В 2019 году активисты добились установки деревянной беседки на берегу Купчинского карьера. Пловцы благоустроили домик: соорудили там скамейки и крючки, но в августе 2021 года беседку сожгли хулиганы. Жители неоднократно обращались в отдел благоустройства администрации Фрунзенского района.

Очень трудно добиться обратной связи, чтобы нам разрешили либо с перешейка беседку сюда переставить, либо другое небольшое сооружение с крышей и стенками. Мы все-таки город Санкт-Петербург, у нас проходит реконструкция парков, неужели мы недостойны за здоровый образ жизни получить от города маленькую раздевалку? Алевтина Быстрова, член сообщества "Моржи Купчино"

Сейчас люди вынуждены раздеваться на берегу или в туалете с оплатой – 30 рублей. Активисты постоянно следят за купальней, например, своими силами укрепляют спуск к воде. В летний сезон "моржи" чистят воду от зеленых водорослей, зимой – обустраивают и поддерживают прорубь. Место популярно среди петербуржцев: здесь не только закаляются жители города, но и проводят ежегодные крещенские купания.

К сожалению, всегда в развитии спорта очень много препятствий, власти почему-то мало внимания уделяют любителям спорта. Ведь можно сделать моржеклуб, чтобы туда приходила молодежь и начинала потихоньку закаляться. Почему бы не продвигать моржевание как часть здорового образа жизни? Мы за моржеклуб! Оксана Ломова, член сообщества "Моржи Купчино"

Активисты отмечают, зимой здесь выстраивается очередь для ныряния в прорубь, поэтому раздевалка необходима.

Видео, фото: Piter.TV, ВКонтакте / Моржи Купчино