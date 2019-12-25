Парк Героев-Пожарных в Купчино открылся после обновления

Дети и родители не поняли, почему новая горка не скользит.

Накануне, 4 ноября, в парке Героев-Пожарных около ЖК "София" и метро "Проспект Славы" открыли обновленную территорию. Здесь появились скамейки, игровая зона для детей и теннисный корт. Об этом сообщили на портале "Новости Купчино".

В День народного единства здесь планировали провести торжественную церемонию открытия. Однако в последний момент праздник решили перенести на декабрь. Известно, что на обновление территории парка потратили около 300 млн рублей.

На месте ледяной горки установили металлическую для детей. Однако родители и дети не поняли, почему она не скользит. Малыши лишь бегали по ней. Здесь же установили турники для маленьких и взрослых .

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Фото: Новости Купчино