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Парк Героев-Пожарных в Купчино открылся после обновления
Сегодня, 11:00
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Парк Героев-Пожарных в Купчино открылся после обновления

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Дети и родители не поняли, почему новая горка не скользит.

Накануне, 4 ноября, в парке Героев-Пожарных около ЖК "София" и метро "Проспект Славы" открыли обновленную территорию. Здесь появились скамейки, игровая зона для детей и теннисный корт. Об этом сообщили на портале "Новости Купчино". 

В День народного единства здесь планировали провести торжественную церемонию открытия. Однако в последний момент праздник решили перенести на декабрь. Известно, что на обновление территории парка потратили около 300 млн рублей. 

На месте ледяной горки установили металлическую  для детей. Однако родители и дети не поняли, почему она не скользит. Малыши лишь бегали по ней. Здесь же установили турники для маленьких и взрослых . 

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Фото: Новости Купчино

Теги: благоустройство, купчино, обновили парк, парк героев-пожарных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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