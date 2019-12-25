В Невском районе обустроят новую набережную

Предполагается, что проект реализуют в квартале на проспекте Обуховской Обороны.

Новую набережную с мостом планируют построить в Невском районе Северной столицы. Комитет по градостроительству и архитектуре уже предоставил материалы для общественного обсуждения проекта. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В частности, предстоит обсудить планировку и определить границы земельного участка, в пределах которых будет располагаться набережная. Предполагается, что она появится у помышленной зоны на проспекте Обуховской Обороны.

Добавим, что проект строительство создали представители ООО "Александро—Невская мануфактура". Компании принадлежит участок площадью 14 тыс. кв.м.

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