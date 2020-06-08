  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:29
164
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Лахта центр" до утра украсили праздничной подсветкой в честь Дня народного единства

0 0

Подсветка будет освещать небоскрёб с 17:00 до 8:00.

Вечером пятницы, 4 ноября, "Лахта Центр" озарился подсветкой в цветах российского триколора. Иллюминация зажглась в честь День народного единства. Об этом сообщила пресс-служба "Лахта Центра".

Праздничные огни на петербургском небоскрёбе появились в 17:00. Они будут гореть всю ночь и погаснут в 8:00 5 сентября.

Напомним, что цветами российского триколора украсили также Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Переправа обретёт подсветку в период с 16:55 до полуночи.

Ранее мы сообщили о том, что сезон "Поющих мостов" завершился в Петербурге.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: день народного единства, лахта центр, подсветка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии