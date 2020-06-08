"Лахта центр" до утра украсили праздничной подсветкой в честь Дня народного единства

Вечером пятницы, 4 ноября, "Лахта Центр" озарился подсветкой в цветах российского триколора. Иллюминация зажглась в честь День народного единства. Об этом сообщила пресс-служба "Лахта Центра".
Праздничные огни на петербургском небоскрёбе появились в 17:00. Они будут гореть всю ночь и погаснут в 8:00 5 сентября.
Напомним, что цветами российского триколора украсили также Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Переправа обретёт подсветку в период с 16:55 до полуночи.
Ранее мы сообщили о том, что сезон "Поющих мостов" завершился в Петербурге.
Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр
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