Сезон поющих мостов завершился в Петербурге

В 2022 году шоу продолжалось практически до конца периода навигации.

В ночь на пятницу, 4 ноября в центре Северной столицы закрыли VII сезон звукового шоу "Поющие мосты". По данным городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ, финальное мероприятие посвятили 105-летию газеты "Вечерний Санкт-Петербург".

В этом году "Поющие мосты" восхищали петербуржцев и гостей города с 21 мая по 4 ноября, то есть, практически до завешения периода навигации. Таким образом, завершённый накануне сезон стал самым длинным за все время существования проекта.

В общей сложности в Петербурге прошло 7 сезонов шоу с использованием примерно 90 классических музыкальных произведений и световых проекций. Проект посетили свыше 20 млн зрителей, он входит в топ-6 лучших мероприятий города.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по печати и взаимодействию со СМИ