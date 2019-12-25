Куда сходить в Петербурге в День народного единства в Петербурге

День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября. В связи с праздником на этой неделе у многих жителей страны целых три выходных. Piter.tv собрал список мероприятий, которые проведут в праздничный день в Северной столице.

День народного единства в России стали отмечать с 2005 года. 4 ноября жители страны вспоминают освобождение Москвы от поляков в 1612 году. Цель праздника – объединить все народы нашей страны. В Петербурге в этот день проведут различные акции, концерты, выставки и фестивали. Большинство из них – бесплатные.

Шоу "Поющие мосты"

В ночь на пятницу, 4 ноября, под классическую музыку в последний раз в этом году проведут шоу "Поющие мосты". На Дворцовый мост выведут лазерные изображения. Жители смогут насладиться классической музыкой, красотой вечернего города и эстетичным шоу. Участие как всегда бесплатное.

Фестиваль "Чудо Света"

С 4 по 6 ноября в Северной столице пройдет фестиваль "Чудо Света". Благодаря современным технологиям Петропавловская крепость превратится в гигантское мультимедиа-пространство под открытым небом. Праздник начнется 4 ноября, а закончится только 6 ноября. Добавим, что мероприятие вечернее. Он будет проходить с 19:00 до 22:00.

Жителей приглашают принять участие в праздновании Дня народного единства . Горожане увидят иллюстрации, напоминающие о значимых событиях в нашей истории. Кульминацией шоу станет представление о российском триколоре.

Особенность этой необычной галереи в том, что любую понравившуюся работу можно приобрести в режиме онлайн. Просто отсканируйте QR-код, перейдите по ссылке и NFT-картина ваша в один клик. Организаторы фестиваля

Фестиваль "Ночь искусств"

Ежегодно акция проходит 4 ноября. Для петербуржцев подготовили лекции, концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии, квесты и выставки. Библиотеки, театры, музеи и концертные залы готовили программу для горожан под девизом "Искусство объединяет". Добавим, что организаторы предлагают посетить платные и бесплатные мероприятия. Так, например, жители и гости города на Неве смогут посетить экскурсию на киностудии "Ленфильм" "Пропавшие в кинохронике". Ее будут проводить с 4 по 6 ноября в 13:30. Посетители погрузятся в атмосферу прошлых лет и узнают, как раньше режиссеры, операторы и монтажеры делали фильмы. В основу рассказа легли истории сотрудников киностудий и военных корреспондентов.

Театральный фестиваль Российского общества "Знание"

Со 2 по 4 ноября в Петербурге проведут тематические лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей. Зрителям покажут спектакль "Трудный экзамен". Постановку можно будет посмотреть на Новой сцене Александринского театра 2 ноября в 19:00. Гостям расскажут о том, как дети учатся принимать взрослые решения и превращаются в личностей. Зрителям напомнят, что все мы родом из детства, какими бы разными ни были.

3 и 4 ноября для горожан проведут лекции и семинары. За трибуной будут выступать актриса Российского академического Молодежного театра Нелли Уварова (3 ноября) и режиссер Марина Брусникина (4 ноября). Они расскажут о первых шагах в профессии, дадут советы будущим абитуриентам театральных вузов и даже поделятся секретами подготовки к выступлению.

Интерактивная программа "Вместе мы – Россия!" и концерт в Пушкине

В пятницу, 4 ноября, в доме молодежи "Царскосельский" проведут патриотическую акцию. Мероприятие начнется в 12:00. Будет работать ярмарка народного декоративно-прикладного искусства, все желающие смогут принять участие в мастер-классах. С 14:00 начнется концерт. На сцене выступят танцевальные, вокальные, театральные, фольклорные и музыкальные коллективы. Завершится праздник в 17:00. Вход свободный.

Выставка об истории хлебопечения в Санкт-Петербургском музее хлеба

Посетителям расскажут об истории развития хлебопечения в Северной столице. Гости узнают о различных технологиях, которые постепенно внедрялись в работу работников хлебозаводов Ленинграда в 1930—1940-е годы прошлого века.

Выставка работает до 4 декабря с 10:00 до 18:00. Понедельник, вторник — выходные дни.

"Большой этнографический диктант"

Петербуржцам предлагают проверить свои знания в области истории и культуры. Участники проекта узнают, насколько хорошо они знакомы с этносами, которые населяют Россию. Придется вспомнить значимые события в истории, обряды и традиции народов.

Акцию проведут с 3 по 7 ноября. Петербуржцы смогут выбрать удобную площадку для сдачи "экзамена". Всего в городе будут работать 20 аудиторий, где можно написать работу. Участие бесплатное.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Чудо Света", "Большой этнографический диктант", Мостотрест, Телеграм / Правительство Петербурга, "Знание. Театр"