В День народного единства Дворцовый мост украсит российский триколор

Подсветку включат в 16:55 на пролетах моста и опорах фонарей.

Вечером пятницы, 4 ноября, на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны засияет праздничная иллюминация в честь Дня народного единства. Объекты раскрасят в цвета российского флага. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Бело-сине-красная подсветка будет работать в праздник с 16:55 до 00:00 и украсит пролеты моста а также фонарные опоры на трех участках Большого проспекта.

Всего для создания торжественной атмосферы на переправе будет использовано примерно 600 энергосберегающих светильников. В оформлении проспекта задействуют свыше ста светящихся элементов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 5 ноября.

Фото: Piter.TV