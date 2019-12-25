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В День народного единства Дворцовый мост украсит российский триколор
Сегодня, 15:14
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В День народного единства Дворцовый мост украсит российский триколор

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Подсветку включат в 16:55 на пролетах моста и опорах фонарей.

Вечером пятницы, 4 ноября, на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны  засияет праздничная иллюминация в честь Дня народного единства. Объекты раскрасят в цвета российского флага. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Бело-сине-красная подсветка будет работать в праздник с 16:55 до 00:00 и украсит пролеты моста а также фонарные опоры на трех участках Большого проспекта.

Всего для создания торжественной атмосферы на переправе будет использовано примерно 600 энергосберегающих светильников. В оформлении проспекта задействуют свыше ста светящихся элементов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 5 ноября.

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовый мост, день народного единства, российский триколор, санк-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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