В Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 5 ноября

Переправы останутся доступны для горожан во время празднования Дня народного единства.

В связи с праздниованием Дня народного единства мосты в Северной столице не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Напомним, что разводка переправ в Северной столице, в том числе в праздничные дни, регулируется городскоим постановлением.

Также в "Мостотресте" напомнили, что с 15 ноября сезон разводки завершится сразу для трёх петербургских мостов – Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского.

Ранее мы сообщили о том, что с 3 по 6 ноября движение пригородных электричек изменится.

Фото: Мостотрест