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В Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 5 ноября
Сегодня, 10:59
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В Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 5 ноября

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Переправы останутся доступны для горожан во время празднования Дня народного единства.

В связи с праздниованием Дня народного единства  мосты в Северной столице не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Напомним, что разводка переправ в Северной столице, в том числе в праздничные дни, регулируется городскоим постановлением.

Также в "Мостотресте" напомнили, что с 15 ноября сезон разводки завершится сразу для трёх петербургских мостов –  Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского.

Ранее мы сообщили о том, что с  3 по 6 ноября движение пригородных электричек изменится.

Фото: Мостотрест

Теги: день народного единства, праздник, разводка мостов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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