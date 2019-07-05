В Петербурге вновь заметили "Невских моржей"

Они сделали заплыв у Петровской набережной.

В Петербурге состоялся очередной заплыв "Невский моржей". Видео было опубликовано в сети 12 мая.

Несмотря на пасмурную погоду и прохладную погоду, участники сообщества не пропустили совместный заплыв. Его осуществили в районе Петровской набережной. Дистанцию в 300 метров проплыли четыре человека.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербургские моржи устраивают заплывы. Петербуржцы считают, что это помогает им укреплять иммунитет и противостоять вирусам.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished