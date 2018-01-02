И в снег, и в карантин: как петербургские моржи устраивают заплывы

Piter.TV побывал на одном из заплывов "Невских моржей".

Петербургские моржи продолжают устраивать заплывы, несмотря на снег и карантин. "Невские моржи" каждый день встречаются на пробежке, а затем окунаются в Неву. Из-за закрытия пляжа Петропавловской крепости купания проходят на Петровской набережной.

Мы вот уже третий год занимаемся оздоровлением нации, великого русского, российского народа. Мы практикуем систему природного здоровья "Невских моржей", это такая система, которая позволяет избавиться от многих недугов, оздоровить себя, укрепить себя, жить здорово всю жизнь. Роман Лебедев, основатель Всероссийского сообщества здорового образа жизни "Невские моржи"

Все участники стараются соблюдать дистанцию как в воде, так и на суше. В этот раз к петербургским моржам присоединился гость из Северодвинска.

У нас сегодня клубное купание в Северодвинске, но поскольку я там отсутствую, я должен доказать, что я был здесь, я не прогульщик. Сергей Анатольевич, член клуба зимнего плавания "Косатка"

Философия моржей строится на шести принципах: ранее пробуждение, медитация, бег, закаливание, живая еда и очищение. По мнению сообщества, это помогает им укреплять иммунитет и противостоять вирусам.

Фото и видео: Piter.TV