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Моржи Петербурга отметили свой праздник заплывом у Петропавловской крепости

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Петербуржцы не стали отменять праздничный заплыв, несмотря на погоду.

24 ноября во всем мире отмечается День моржей. Последователи здорового образа жизни встретили праздник утренним заплывом у Петропавловской крепости.

Петербургские моржи встретились в 6 утра, после чего провели зарядку и устроили заплыв у Иоанновского равелина. Они исполнили свои гимн моржей, а затем пошли отогреваться в соседнее кафе. Отметим, что встреча состоялась, несмотря на погоду. Сегодня в Петербурге выпал снег, который продолжил идти и в утреннее время. Из-за сильного ветра и осадков дамбу закрыли.

Некоторые моржи будут осуществлять праздничный заплыв в своем районе. Так, например, "Моржи Купчино" запланировали встречу в парке Героев-Пожарных в 18:00.  Ранее Piter.TV рассказывал, что сейчас они вынуждены вместо раздевалки переодеваться прямо на улице

Видео: Instagram / nastik_ru

Теги: зож, моржи петербурга, невские моржи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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