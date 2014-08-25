Врачи рассказали, как подготовиться к закаливанию

В Городском центре медицинской профилактики рассказали, какие принципы важно соблюдать во время закаливания ребенка, чтобы ему не навредить.

Здоровье ребенка зависит от наследственности, окружающей среды и образа жизни. Врачи рекомендуют закаливать малышей и школьников. Однако важно соблюдать правила закаливания. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Несложно, не требует вложений, минимум медицинских противопоказаний, а эффект — повышение устойчивости организма к болезням и неблагоприятным условиям. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Перед процедурами закаливания нужно пройти консультацию у педиатра. Важно учитывать возраст и особенности ребёнка. Процедуру нужно проводить регулярно без больших перерывов. Кроме того, рекомендуется придерживаться принципа постепенности: увеличивать время и интенсивность закаливания постепенно. Во время процедур и после них нужно следить за состоянием ребенка. Врачи отмечают, что процесс закаливания должен нравиться человеку. Если после процедуры человеку плохо, нужно отказаться от этой затеи. Не стоит забывать про различные методы закаливания.

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