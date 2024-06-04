Врач-инфекционист рассказала, чем можно заразиться под Петербургом

Летних дачных инфекций очень много, поэтому важно понимать, что у любого недомогания должна быть причина.

Заведующая 2-м отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова отметила в беседе с "Петербургским дневником", что на дачном участке и вокруг него можно подхватить различные инфекции. Врач указывает на то, что работа в земле, грязные руки и употребление пищи прямо с грядки могут привести к бактериальной инфекции. Также она подчеркивает, что вода из сельских скважин и колодцев опасна и пить ее сырой категорически не рекомендуется. Кроме того, Потапова предупреждает о вспышках ротавирусной инфекции, связанных со скважинами, и советует не пить воду из неизвестных источников. Если планируется пикник, рекомендуется использовать одноразовую посуду.

Инфекционист обращает внимание на продукты на дачных рынках, которые могут стать источником отравлений, особенно если речь идет о молочной продукции. Она также упоминает о листериозе, которое передается через молочную продукцию и особенно опасно для беременных.

В этом году наблюдается большое количество клещей, что связано с ранней весной и быстрым сходом снега. Эти паукообразные проснулись и отправились искать пищу. В Боткинскую больницу на исследование поступило более трёх тыс. кровососов. Шесть человек прошли лечение, трое из них страдали от клещевого энцефалита, а трое - от боррелиоза. Врач напоминает, что при прогулке в лесу важно использовать репелленты с пометкой о защите от клещей, закрывать тело и осматривать себя после прогулки в лесу. Клещи не падают с деревьев, а чаще поджидают своих жертв в траве. Поэтому важно скашивать траву и на своем участке.

В Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина напоминают, что летних дачных инфекций очень много, поэтому важно понимать, что у любого недомогания должна быть причина.

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Фото: Piter.TV