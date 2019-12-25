Ученые заметили ранее не описанную наукой четвертую слюнную железу.

В голове человека обнаружили новый орган. Об этом рассказали нидерландские ученые из института рака в публикации для издания Radiotherapy and Oncology. Эксперты проанализировали пациентов при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографий. Они вводили волонтерам меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы обнаружить опухоли.

В результате работы специалисты поняли, что человек имеет четвертую пару слюнных желез. Они также реагировали на препарат, как и остальные три (околоушные, подчелюстные и подъязычные). Новый орган выявлен у всех ста пациентов (мужчин и женщин), обследованных при помощи сканера PSMA PET/CT.

Ученые полагают, что ранее слюнная железа не была обнаружена из-за ее неудобного расположения. Она находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы. Новая железа получила название "трубчатая".

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