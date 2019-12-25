Спутник Хеопс обнаружил экзопланету WASP-189 b

Ученые смогли оценить характеристики "горячего юпитера".

Орбитальная обсерватория "Хеопс" обнаружила экзопланету WASP-189 b. Об этом сообщили ученые в публикации для издания Astronomy&Astrophysics. Специалисты уточнили, что найденный небесный объект представляет собой "горячий юпитер". Таким понятием астрономы называют газовых гигантов, который напоминают Юпитер, но расположенные к собственным родительским Звездам гораздо ближе, что приводит к их нагреванию до экстремально высоких температур. Данная планета в 20 раз ближе, чем Юпитер к Солнцу. В связи с этим год на ней длится всего 2,7 земных дня.

Напомним, что наблюдения при помощи спутника CHEOPS в 2020 году дали ученым возможность изучить параметры WASP-189 b с высокой точностью. На данный момент известно, что планета удалена от Земли на 326 световых лет. На ней есть атмосфера, а температура на поверхности достигает 3435 кельвинов (в два раза выше, чем температура плавления железа). Радиус планеты составляет 1,62 радиуса Юпитера.

Юпитер стал причиной гибели жизни на Венере.

Фото: ESA