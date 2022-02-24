В геймплейном ролике Shadow Warrior 3 показали задание "Драконье гнездо"

В геймплейном ролике Shadow Warrior 3 создатели показали задание "Драконье гнездо". Они напомнили зрителям о том, что официального релиза "мясного" шутера остаётся чуть меньше недели. Издательство Devolver Digital решило обратить внимание игроков на свой проект.
В новом видео большое внимание уделено демонстрации кровавых сражений и добивок. Персонаж по имени Ло Ванг не просто лишает монстров жизни за счет единственного удара, но при этом использует останки врагов в качестве оружия или отбирает имевшееся у них снаряжение. В частности, внутренности одного из чудовищ подходят для изготовления взрывного устройства. У другого - можно забрать пулеметы.
Еще одной фишкой геймплея станет возможность для геймера расставлять на аренах ловушки, напоминающие циркулярные пилы.
Вышел тизер второй половины финального сезона сериала "Озарк" с датой выхода.
Фото и видео: YouTube / DevolverDigital
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