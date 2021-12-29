В этом году в Петербурге капитально отремонтируют почти 2000 жилых домов

На эти цели будет потрачено 19,7 млрд рублей.

В этом году в Петербурге капитально отремонтируют 1999 домов, в которых проживают 400 тысяч человек. Решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Власти города запланировали 2510 видов работ по капитальному ремонту: в 457 домах заменят 1503 лифта, отремонтируют 439 крыш и 211 фасадов, также заменят 1318 внутридомовых инженерных систем. На эти цели будет потрачено 19,7 млрд рублей, из них 3 млрд рублей из городского бюджета.

В прошлом году в центре Петербурга снесли 26 аварийных балконов. Ранее КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов.

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