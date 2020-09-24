В центре Петербурга в ноябре снесут 26 аварийных балконов

Работы продолжатся до конца месяца.

Уже в ноябре в центре Петербурга демонтирует 26 аварийных балконов, расположенных на 6 адресах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. Работы продолжатся до конца месяца.

Балконы расположены на Боровой улице, Лиговском и Литейном проспектах, улице Некрасова, набережной реки Мойки и на улице Чехова.

Как рассказали в администрации района, масштабные ремонтные работы начались еще в прошлом году. За это время в центре Петербурга демонтировали 56 балконов.

Ранее КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга.

Фото: pexels.com