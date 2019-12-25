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КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга
Сегодня, 17:33
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КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга

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Рабочие продолжают демонтировать 33 аварийных балкона.

В среду, 26 мая, в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры объяснили, почему демонтаж балконов в центре города с некоторых зданий является законным. 

Так, 33 аварийных балкона на домах по Советской, Дегтярной и Кирилловской улицах, на Греческом, Литейном, Невском проспектах и в Ковенском переулке не являются объектами культурного наследия. То есть выполнение работ на зданиях не контролируется ведомством, а разрешение на проведение сноса не требуется. 

Напомним, что в Петербурге срезают балконы с исторического дома на 4-й Советской. 

Ранее мы писали, что Беглов подписал "балконную амнистию" и установил ряд мер соцподдержки в городе.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Теги: кгиоп, снос балконов
Категории: Лента новостей,

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