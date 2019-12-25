Беглов подписал "балконную амнистию" и установил ряд мер соцподдержки в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал ряд городских правовых актов. Нововведения коснулись мер соцподдержки, субсидий, развития социальной инфраструктуры и "балконной амнистии". Среди новых документов четыре закона, 13 постановлений и одно распоряжение.
В частности, были внесены изменения в городской Устав. Теперь все законы в Петербурге будут вступать в силу по единообразной схеме.
Кроме того, установлена так называемая "балконная амнистия". Петербуржцев, остекливших свои балконы до 1 января 2021 года, теперь не будут штрафовать за самовольную "модернизацию" лоджий.
Нововведения увеличили в городе размер ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Теперь они будут привязаны к доходу родителей. Поэтому каждая семья будет получать такую поддержку, в которой она действительно нуждается.
Для льготных категорий граждан установили дополнительную льготную поддержку на проведение в дома внутренней системы газоснабжения.
Подробнее ознакомиться с содержанием постановлений можно на сайте Администрации Петербурга.
Ранее мы писали, что в Петербурге отдельные коронавирусные ограничения продлили до 30 апреля.
Фото: pixabay.com
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