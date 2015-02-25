В Петербурге отдельные коронавирусные ограничения продлили до 30 апреля

При этом с с 25 марта в Петербурге увеличивается количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)".

Так с 25 марта в Петербурге увеличивается количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака – до 40 человек.

С 25 марта необходимо согласовывать роведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.

Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля. Также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения. По 15 мая продлеваются следующие ограничения: все граждане должны использовать маски и перчатки; в театры и цирки запрещено ходить детям до 16 лет организованными группами. По 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт‑Петербурга.

В Петербург доставили еще почти 40 тысяч доз вакцины "Спутник V".

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