В этом году в МЭДС поступило более 3800 обращений от петербуржцев

Большая часть обращений касалась неприятных запахов – по этому вопросу получено 1870 обращений.

В этом году Мобильная экологическая дежурная служба (МЭДС) получила 3872 сообщения от петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Большая часть обращений касалась неприятных запахов – по этому вопросу получено 1870 обращений (48,3% от общего числа заявок). Также служба получила 243 сообщения по вопросам загрязнения водных объектов нефтепродуктами, 759 сообщений – по вопросам появления диких животных. Петербуржцы обращались в службу и по вопросам ртутных загрязнений, сбора опасных отходов и не только.

В этом году специалисты экологической аварийной службы ГУП "Экострой" совершили более 1593 выездов. Они утилизировали более 21,3 кг ртути, более 5,4 тонн нефтесодержащих отходов, 188 ртутьсодержащих термометров, более 5323 люминесцентных ламп и более 5,6 тонн отходов иных химических веществ.

Специалисты экологической аварийной службы ГУП "Пиларн" осуществили 324 выхода на акватории водных объектов Петербурга. Они собрали более 50 тонн нефтесодержащей смеси.

Ранее стало известно, что в Петербурге появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Председатель комитета по природопользованию Илья Казаков объяснил, чем новые правила вывоза мусора будут лучше старых.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Экострой"