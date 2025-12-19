  1. Главная
В петербургских МФЦ начнут обслуживать граждан без паспорта
Сегодня, 16:32
Биометрия ускорит получение услуг в МФЦ Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время планируется запуск сервиса обслуживания граждан в МФЦ без предъявления документов с использованием биометрических данных.

Новый формат обслуживания будет основан на применении биометрии и позволит получать государственные и муниципальные услуги без предъявления паспорта. Технология уже используется более чем в 60 многофункциональных центрах в четырех пилотных регионах Российской Федерации. По данным аппарата вице-премьера, использование биометрии сокращает среднее время обслуживания заявителей на 20–30 процентов. При этом обязательного перехода на новый формат не предусмотрено. Каждый гражданин сможет самостоятельно выбрать способ получения услуги — с предъявлением паспорта или с применением биометрических данных.

Сервис реализован на базе государственной Единой биометрической системы. Она обеспечивает идентификацию личности заявителя при обращении за услугами в МФЦ. Запуск обслуживания по биометрии в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга запланирован на первый квартал 2026 года.

Ранее мы сообщали, что самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили 21 млн россиян.

Фото: Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Теги: жалобы, мфц, обращения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

