В этом году на лекарства онкобольным петербуржцам потратят 4 млрд рублей

Также изменилась схема получения лекарств.

Стало известно, что в 2022 году власти Петербурга увеличат финансирование на лекарственное обеспечение онкобольных граждан. Об этом сообщает "АиФ Петербург" со ссылкой на главу городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Так, за этот год будет потрачено 4 млрд рублей. По словам Лисовца, увеличится лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, которые страдают онкологическими заболеваниями, в 1,6 раза - с 2,5 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Главный внештатный специалист-онколог комитета Дмитрий Гладышев добавил, что также изменилась схема получения лекарств. Пациенты, проходящие лечение амбулаторно, смогут получить препараты в аптеках. Для этого необходимо предоставить электронный рецепт.

Врач: онкобольным необходимо вакцинироваться от COVID-19. Специалист считает, что онкобольным можно вакцинироваться на любой стадии болезни.

Ранее в Петербурге после праздников выросли темпы вакцинации от COVID-19. Вакцинацию прошли более 800 тысяч пожилых граждан.

Фото: Piter.tv

