В Петербурге после праздников выросли темпы вакцинации от COVID-19

Вакцинацию прошли более 800 тысяч пожилых граждан.

В Петербурге постепенно растут темпы вакцинации после новогодних праздников. За первые два будних дня — 10 и 11 января — прививку сделали почти 37 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Из них первоначально привились около 17 тысяч человек с учетом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Всего вакцинацию в городе прошли более 800 тысяч человек старше 60 лет. Они находятся в группе риска, поэтому их вакцинация является обязательной по требованию Роспотребнадзора.

В период новогодних праздников прививку сделали около 26 тысяч человек. В первый день нового года в пункты вакцинации пришли 300 человек.

Ранее Петербургский Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации от COVID-19.

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