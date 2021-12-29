Петербургский Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации от COVID-19

Во время формирования иммунного ответа стоит соблюдать все меры предосторожности.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу поделились информацией о том, как вести себя после вакцинации от коронавируса для максимального избавления от побочных эффектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, напомнив, что прививочная кампания - единственный возможный способ спасения от пандемии.

Жителям Северной столицы порекомендовали воздержаться от физических нагрузок и алкоголя в первые дни после вакцинации: в случае возникновения гриппоподобного синдрома допустим приём жаропонижающих и противовоспалительных медикаментов. Также не стоит посещать сауну в первые 3 дня со времени проведения процедуры,

Представители ведомства добавили, что иммунный ответ организма формируется от 35 до 42 дней после прививки. Вяза это время не стоит забывать о мерах безопасности - ношении маски и социальной дистанции.

Ранее мы сообщили о том, что более 2,7 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.

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