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Петербургский Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации от COVID-19
Сегодня, 8:00
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Петербургский Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации от COVID-19

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Во время формирования иммунного ответа стоит соблюдать все меры предосторожности.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу поделились  информацией о том, как вести себя после вакцинации от коронавируса для максимального избавления от побочных эффектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, напомнив, что прививочная кампания - единственный возможный способ спасения от пандемии.

Жителям Северной столицы порекомендовали воздержаться от физических нагрузок и алкоголя в первые дни после вакцинации: в случае возникновения  гриппоподобного синдрома допустим приём жаропонижающих и противовоспалительных медикаментов. Также не стоит посещать сауну в первые 3 дня со времени проведения процедуры,

Представители ведомства добавили, что иммунный ответ организма   формируется от 35 до 42 дней после прививки. Вяза это время не стоит забывать о мерах безопасности - ношении маски и социальной дистанции. 

Ранее мы сообщили о том, что более 2,7 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: вакцинация, пандемия 2022, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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