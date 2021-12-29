Более 2,7 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса

2 275 839 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 8 января. Согласно документу, более 2,7 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 275 839 человек, а 2 275 839 человек полностью завершили цикл вакцинации.

За прошедшие сутки первично привились 2 119 человек, вторично вакцинировались 6 053 петербуржца.

При этом, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, Петербург вошел в тройку регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета – 81,4%.

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