Более 2,7 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 8 января. Согласно документу, более 2,7 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.
С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 275 839 человек, а 2 275 839 человек полностью завершили цикл вакцинации.
За прошедшие сутки первично привились 2 119 человек, вторично вакцинировались 6 053 петербуржца.
При этом, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, Петербург вошел в тройку регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета – 81,4%.
Фото: pexels.com
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