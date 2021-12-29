В Петербурге коллективный иммунитет превысил 80%

Северная столица вошла в список регионов с самыми высокими показателями по вакцинации.

В России вырос почти на 1% уровень коллективный иммунитет к COVID-19Ю Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день, 6 января, Петербург вошел в тройку регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета. Известно, что первенство занял Севастополь, где показатель достиг 89,5%. Северная столица на втором месте - 81,4%. Карелия замкнула тройку с 80,8%. Чуть отстает от лидеров Чукотка, где уровень коллективного иммунитета составляет 80,6%.

Татьяна Голикова призвалa горожан поддержать статистику и привиться. По мнению политика, не стоит отказываться и от ревакцинации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге коронавирус нашли еще у 1,2 тыс. жителей. Более 600 петербуржцев находятся в ковидных реанимациях.

Фото: Piter.tv