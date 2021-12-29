Более 600 петербуржцев находятся в ковидных реанимациях

В больницах занято 53% коек для пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга привезли 316 жителей города, у которых обнаружили COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 6 января.

Из 8 тыс. коек в больницах, адаптированных для лечения больных коронавирусом, занято 5,4 тыс. мест. Известно, что 627 жителей Северной столицы сегодня находятся в реанимации. Еще 345 больных подключили к аппаратам ИВЛ.

Выписались из стационаров 142 человека. Вылечились на дому еще 1,2 тыс. горожан.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Боткинской больнице выздоровела первая петербурженка с "омикроном".

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