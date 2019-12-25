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Стало известно, что в Боткинской больнице выздоровела первая петербурженка с "омикроном"
Сегодня, 20:50
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Стало известно, что в Боткинской больнице выздоровела первая петербурженка с "омикроном"

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Девушка покинула больницу еще на прошлой неделе.

Из Боткинской больницы выписалась петербурженка, которая первая заразилась "омикрон" штаммом. Об этом рассказали в среду, 29 декабря, в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Девушка переносила коронавирусную инфекцию в легкой форме. Петербурженка покинула больницу еще на прошлой неделе. Несмотря на выздоровление, медики не могут сделать выводы о течение болезни. После наблюдения за другими зараженными врачи сделать заключение. 

Ранее в комздраве рассказали, что в Петербурге более 2 млн полностью привитых "Спутником V" горожан. Полный курс вакцинации прошли 2 685 000 петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: боткинская больница, омикрон штамм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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