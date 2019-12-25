Стало известно, что в Боткинской больнице выздоровела первая петербурженка с "омикроном"

Девушка покинула больницу еще на прошлой неделе.

Из Боткинской больницы выписалась петербурженка, которая первая заразилась "омикрон" штаммом. Об этом рассказали в среду, 29 декабря, в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Девушка переносила коронавирусную инфекцию в легкой форме. Петербурженка покинула больницу еще на прошлой неделе. Несмотря на выздоровление, медики не могут сделать выводы о течение болезни. После наблюдения за другими зараженными врачи сделать заключение.

Ранее в комздраве рассказали, что в Петербурге более 2 млн полностью привитых "Спутником V" горожан. Полный курс вакцинации прошли 2 685 000 петербуржцев.

Фото: Piter.tv