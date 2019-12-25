В комздраве рассказали, что в Петербурге более 2 млн полностью привитых "Спутником V" горожан

Полный курс вакцинации прошли 2 685 000 горожан.

Во вторник, 28 декабря, стало известно, что в Петербурге количество горожан, которые привились двумя компонентами вакцины "Спутник V", превысило отметку в 2 млн и составило 2 005 520.

Как рассказали в комитете по здравоохранению, "Спутник Лайтом" вакцинировались 601 673 горожан.

Полный курс вакцинации завершили 2 685 000 горожан. Число петербуржцев, которые начали курс вакцинации и привились от ковида, составило 2 907 800.

Ранее ученые выяснили, что уязвимость перед коронавирусом у носителей ВИЧ остается даже после вакцинации. У таких людей риск заразиться на 20-33% выше.

Фото: Piter.tv

