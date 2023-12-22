Около 1400 петербуржцев с гепатитом C смогут получить бесплатные лекарства в 2024 году

Это касается людей с гепатитом C на ранних стадиях течения заболевания.

Около 1400 петербуржцев с гепатитом C на ранних стадиях течения заболевания смогут получить бесплатные лекарства в 2024 году. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению Петербурга.

В 2024 году в Петербурге на закупку препаратов для пациентов с гепатитом С на ранней стадии будет дополнительно направлено 327,5 млн рублей – 127,5 из них – федеральная субсидия, 200 – средства городского бюджета.

Средняя стоимость месяца лечения пациента с гепатитом С составляет 100-200 тысяч рублей в месяц. Курс лечения длится 2-3 месяца. Еще недавно такие пациенты, не являющиеся федеральными льготниками, должны были оплачивать 50% от стоимости дорогостоящих препаратов. Теперь же благодаря федеральному софинансированию такие пациенты смогут претендовать на бесплатную лекарственную терапию.

Эффективность короткого однократного курса препаратами нового поколения прямого противовирусного действия составляет 98%. С 2024 года в рамках территориальной программы ОМС лекарственная терапия вирусного гепатита С оплачивается в условиях дневного стационара. В Петербурге лечение таких больных будут осуществлять Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина и Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Ранее врачи перечислили петербуржцам симптомы гепатита С.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга