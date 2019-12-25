В электричке под Петербургом жестоко избили областного муниципального депутата

Депутат некоторое время пролежал на перроне.

На прошлой неделе неизвестные напали на представителя совета депутатов муниципального образования "Большеижорское городское поселение" Ломоносовского района Ленобласти Виталия Богданова. Это произошло в электричке, которая следовала из Петербурга в Калище, сообщило издание "78.ru".

Четверо мужчин в медицинских масках и капюшонах подкараулили муниципального депутата в тамбуре, ударили его в спину, грудь и по лицу. На станции "Большая Ижора" злоумышленники выкинули пострадавшего на платформу, где он пролежал еще некоторое время. Богданов самостоятельно добрался до дома. Вместе с родственниками он обратился к медикам.

Накануне, 11 октября, адвокат депутата написал заявление в полицию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что майор медслужбы незаконно получала компенсации за проживание у родственников в Петербурге.

Фото: Piter.TV