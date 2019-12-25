Майор медслужбы незаконно получала компенсации за проживание у родственников в Петербурге

Женщина жила бесплатно, но каждый месяц оформляла договор найма, чтобы предоставить его в воинскую часть.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении майора медицинской службы Светланы Каревой. Ее признали виновной в хищении крупной суммы денег, которая выплачивалась как компенсация за аренду жилья. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что Карева в течение почти семи лет бесплатно проживала в квартире сестры бывшего супруга. Однако ежемесячно она составляла договор найма, чтобы предоставить его в воинскую часть и получить компенсацию. В общей сумме женщина получила 1 087 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Карева вину признала полностью. Суд назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей и обязал выплатить воинской части более 1 млн рублей.

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