Прокуратура Петербурга потребовала восстановить на работе одинокую мать

Суд вынес решение об удовлетворении требований в полном объеме.

Прокуратура Адмиралтейского района приняла участие в рассмотрении гражданского дела по иску местной жительницы к ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что женщину уволили в тот момент, когда её ребенку не было 3 лет, к тому же она является одинокой матерью. При этом, согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщиной, в частности с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, по инициативе работодателя не допускается.

Прокурор дал заключение о наличии оснований для признания увольнения работницы незаконным, восстановления ее на работе, взыскания в ее пользу денежных средств.

Суд вынес решение об удовлетворении требований в полном объеме, с работодателя взыскано более 500 тысяч рублей. Прокуратура будет контролировать исполнение требований со стороны работодателя.

Ранее прокуратура добилась выплаты зарплат на 1,3 млн рублей.

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