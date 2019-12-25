Sky News посетил российский военный объект около станции Масловка.

В эфире британского канала показали российский военный полигон около Украины. Сюжет появился на местном телеканале Sky News. Журналистка Диана Магней побывала на территории военного полигона, расположенного под городом Воронеж. Представительница СМИ заявила зрителям, что полигон находится около станции Масловка, с одного конца он даже прилегает к дачным участкам. При этом местные солдаты даже не стали останавливать британских журналистов, когда те подобрались поближе к объекту.

Журналистка уточнила, что местные жители не верят в то, что российские военные готовятся к конфликту с Киевом. Опрошенная телеканалом пенсионерка заявила, что Владимир Зеленский не начнет войну с Москвой, "если не дурак". Пожилая женщина добавила, что решать будет все равно не он, а американцы.

Здесь всегда проходят учения, каждое лето. Прекратите все эти разговоры о войне. местный охранник Юрий

Телеканал ставил перед собой задачу разобраться в вопросе о том, является ли передислокация сил у украинской границы демонстрацией военной мощи со стороны России и предупреждением для Киева. В материале эксперты пришли к выводу, что такую задачу нельзя исключать. Они заметили, что обстановка говорит о том, что санкции, которые Запад вводил на протяжении восьми лет, не удерживали Россию от того, чтобы "напрячь свои мускулы, если не больше".

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Фото: Sky News