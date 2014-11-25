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В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
Сегодня, 14:25
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lesjasap

В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

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Эксперты раскрыли подробности о негативных эффектах после прививки британско-шведским препаратом.

В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил местный телеканал Sky News со ссылкой на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Специалисты уточнили ранее что тромбы сформировались у 30 местных жителей после прививки препаратом британско-шведской компании.

Из 30 случаев в нашем заявлении... семь, к сожалению, скончались

сообщение Sky News

Эксперт напомнили, что у 22 человек медики выявили после прививки тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми - иные виды тромбозов. В агентстве отметили, что преимущества применения вакцины AstraZeneca все еще перевешивает возможные риски и осложнения. Негативных эффектов после использования вакцины от компании BioNTech/Pfizer в Великобритании зафиксировано не было.

В Нидерландах женщина умерла после прививки AstraZeneca.

Фото: Pixabay.com

Теги: astrazeneca, великобритания, тромбоз, тромбы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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